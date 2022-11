MARTIN FRAWLEY DEI TWERPS TORNA CON IL SUO SECONDO LP SOLISTA. GUARDA IL VIDEO DI “THIS IS GONNA CHANGE YOUR MIND”

Gradito ritorno quello di Martin Frawley che, dopo oltre quattro anni dal suo debutto solista, “Undone At 31“, il prossimo 23 giugno, via Trouble In Mind, pubblicherà un nuovo lavoro full-length, “The Wannabe” (pre-order).

Registrato a Melbourne insieme ai suoi amici Dan Luscombe (The Drones), Steph Hughes (Boomgates, Dick Diver), Nik Imfeld (Tyrannaman) e Dan Kelly, l’album è un po’ un tour emotivo, dalla rabbia e dalla derisione, alla commedia, all’amore profondo e onesto. È positivo con molta tristezza. Non diversamente da Martin stesso.

La press-release spiega inoltre che ““The Wannabe” è una raccolta di canzoni personali, sfacciate e, a volte, autoironiche, che raccontano la realtà della ricerca della propria strada da adulto senza il padre, e che alla fine si innamorano di nuovo della vita, della musica e di una persona nuova.”

Il primo singolo è la opening-track “This Is Gonna Change Your Mind” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Lucien Perry.

L’ex frontman dei Twerps dice del pezzo: “Questo brano è in realtà una delle ultime canzoni che ho portato nei Twerps, ma non si adattava bene alla direzione che stavamo prendendo musicalmente. È una canzone d’amore scritta per Rick, quando ha lasciato i Twerps ho trovato il suo posto insostituibile, a livello di vibrazioni e di musica. È un po’ ironica. Ho scritto questa canzone cercando di attirarlo di nuovo nella band. La melodia vuole essere così allettante che… “Questo ti farà cambiare idea”. Steph e Nik sapevano esattamente dove doveva andare la canzone. Due riprese e il gioco era fatto. Dan Luscombe ha sovrainciso la chitarra in studio dopo che gli ho detto… “falla suonare come Steve Connolly”. Alcune canzoni devono essere semplici”.

“The Wannabe” Tracklist:

1. This Is Gonna Change Your Mind

2. The Wannabe

3. True Blue

4. Lola

5. Heart In Hand

6. Proud

7. Assumptions

8. Slip Away

9. I Wish Everyone Would Love Me

10. Given Everything