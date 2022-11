TRACK: MARTHA HALVORSEN For The Dreamers & The Bold

Marthe Halvorsen è nativa della Norvegia, ma è residente in Canada: al suo attivo ci sono per ora una manciata di singoli e un album, “All Is In The Seed”, uscito nel 2018.

La musicista di stanza a Montreal sta preparando il suo sophomore, previsto per la primavera 2023, e inizia ad anticiparlo con “For The Dreamers & The Bold”, che potete ascoltare qui sotto.

Dice Marthe del brano: “Questa canzone mi è venuta in mente in un momento in cui mi sentivo un po’ frustrata nei confronti dell’umanità e della società in cui vivevo. Sentivo che il clima politico-sociale stava diventando sempre più duro e sempre più polarizzato, creando distanza tra le persone. Desideravo un’altra realtà con più sfumature”.

E poi aggiunge: “Volevo che questa canzone si sentisse come una calda coperta di speranza in quello che a volte sembra un mondo impazzito”.

Un folk semplice e dai ritmi leggeri, che sa trasportare con eleganza l’ascoltatore verso mondi sognanti: la dolcezza che riesce a emanare questa canzone sembra perfetta per scaldare i nostri cuori in questi freddi mesi invernali!

