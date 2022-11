TRACK: STEVE NEVILLE

Conosciamo ormai da un po’ di tempo Steve Neville: il musicista dell’Ontario lo scorso anno ha dovuto superare una dura battaglia contro la leucemia e, mentre era in ospedale senza alcuna possibilità di vedere altre persone a causa della pandemia, ha iniziato a scrivere alcune nuove canzoni che sono poi finite nel suo primo album solista, “Off Track”, uscito lo scorso giugno.

Proprio da questo suo primo full-length è estratto il suo nuovo singolo, “Bitter Taste”, che potete ascoltare qui sotto.

“I woke here, alone in bed. I couldn’t bear the loneliness so I thought of you instead”, canta Steve nella canzone, che nella solitudine della sua stanza di ospedale cerca di trovare la forza per sconfiggere la sua malattia immaginando la sua partner.

Il tono delicato e fiducioso della voce di Neville rende la canzone qualcosa di speciale con quel suo ritmo tranquillo e quella sua struttura sonora semplice disegnata con chitarra, batteria e qualche synth: il suo indie-pop dolce-amaro è una piccola delizia che invita a riflettere, ma che allo stesso tempo sa donare speranza.

