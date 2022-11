METALLICA: IL SINGOLO “LUX ÆTERNA” ANTICIPA L’ALBUM “72 SEASONS” ATTESO PER APRILE 2023

I Metallica hanno confermato il titolo e la data di uscita del loro dodicesimo album in studio: “72 Seasons” sarà disponibile dal 14 aprile 2023 tramite la Blackened Recordings. Prodotto da Greg Fidelman con Hetfield e Ulrich, “72 Seasons” (77 minuti di durata), sarà composto da 12 tracce: primo materiale nuovo della band dopo “Hardwired…To Self-Destruct” del 2016. L’album sarà pubblicato in vari formati: pre-order già attivo.

“72 Seasons” è anticipato dal primo singolo “Lux Æterna”, un’esplosione breve e tagliente che distilla 40 anni di Metallica in tre minuti e mezzo.

Parlando del concetto che da il titolo all’album, James Hetfield ha dichiarato: “72 stagioni. I primi 18 anni della nostra vita che formano il nostro vero o falso io. Il concetto che ci è stato detto ‘chi siamo’ dai nostri genitori. Una possibile etichettatura su che tipo di personalità siamo. Credo che la parte più interessante di tutto questo sia lo studio continuo di queste convinzioni di base e di come esse influenzino la nostra percezione del mondo di oggi. Gran parte della nostra esperienza adulta è una rievocazione o una reazione a queste esperienze infantili. Prigionieri dell’infanzia o liberi da quelle catene che ci portiamo dietro“.

L’elenco completo dei brani di “72 Seasons” è il seguente:

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata