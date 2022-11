NUOVE DATE PER IL TOUR ESTIVO DEI PET SHOP BOYS: SI PARTIRA’ DA ROMA IL 13 GIUGNO 2023

I Pet Shop Boys hanno annunciato oggi nuove date nel 2023 in Regno Unito e in Europa del loro tour acclamato dalla critica, “Dreamworld: The Greatest Hits Live”, con biglietti disponibili da mercoledì 30 novembre.

Portando il loro incredibile spettacolo in tutta Europa, le nuove date del tour 2023 prenderanno il via con uno show all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 13 giugno 2023, prima di toccare città di tutto il continente tra cui Dublino, Parigi, Helsinki e Copenaghen, concludendo a Göteborg il 9 luglio 2023.

I biglietti per la data di Roma saranno disponibili in anteprima sul sito ufficiale dei Pet Shop Boys e per gli utenti My Live Nation dalle 09:00 di mercoledì 30 novembre. Per accedere alla pre-sale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti aprirà a partire da giovedì 1° dicembre alle ore 09:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

“Dreamworld: The Greatest Hits Live” è il primo greatest hits tour dei Pet Shop Boys, che ha ricevuto recensioni entusiastiche per gli spettacoli nel Regno Unito e in tutta Europa.

I Pet Shop Boys si sono esibiti quest’estate sull’Other Stage del Glastonbury Festival, chiudendo il 50° anniversario dell’evento, sono stati headliner dello Unity Tour in Nord America con i New Order e saranno headliner delle celebrazioni dell’Hogmanay di Edimburgo con uno spettacolo speciale di Dreamworld la notte di Capodanno.