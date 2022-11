PETER BUCK TORNA SULLO SCIOGLIMENTO DEI R.E.M.: “FATTO AL MOMENTO GIUSTO. NON SI TORNERà INDIETRO”

Peter Buck, in una nuova intervista rilasciata a Classic Rock Magazine (via Louder Sound), ha ribadito che la separazione dei R.E.M. è definitiva. .

La band si era sciolta il 21 settembre 2011.

“Quando le cose non musicali sono diventate così intense, mi hanno tolto un po’ di piacere“, ha detto Buck, riflettendo sul successo della band dopo essere diventata “davvero grande. Sono quelle cose per cui ti svegli e dici: ‘Dio, oggi non ho voglia di farmi fotografare’. E non voglio fingere di essere un attore in un video in cui non so recitare’“.

“Quando siamo arrivati al punto in cui abbiamo deciso che era la fine, è stata una grande esperienza condivisa. Non la cambierei, così come non ho intenzione di tornare indietro“.

Il musicista ha proseguito affermando di ritenere che la band abbia concluso le cose al momento giusto, mentre erano in piena forma: “Gli ultimi due dischi erano davvero forti. Ma mi sono sentito come se, per quanto buono fosse il nostro ultimo disco, non fosse più il nostro momento. E questo è giusto, e lo capisco. E siamo stati fortunati. L’ultimo tour che abbiamo fatto, abbiamo suonato ancora davanti a un gran numero di persone. Siamo andati in Sud America, ed è stato come essere i Beatles. Così tutti hanno pensato: ‘Sì, questo è un ottimo punto per fermarsi.“.

L’anno scorso, anche il cantante Michael Stipe aveva messo fine a qualsiasi ipotesi di reunion dei R.E.M..

Photo: Joe Mabel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons