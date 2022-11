SAM FENDER: FINALMENTE UNA DATA DA HEADLINER IN ITALIA. SARA’ A MILANO NEL MAGGIO 2023

Dopo essere stato annunciato come special guest agli show di Ferrara e Roma di Bruce Springsteen e la sua The E Street Band, Sam Fender arriva in Italia per un concerto da headliner, atteso il prossimo 23 maggio a Milano.

Ci fa piacere, finalmente, annunciare questa data, anche perché seguiamo l’artista fin dai suoi esordi e davvero ci dispiaceva non averlo visto ancora all’opera nel nostro Paese. Questa, oltre alle date con il Boss, sarà l’occasione buona.

Sam Fender dopo l’ottimo album di debutto del 2019, “Hypersonic Missiles”, è tornato nel 2021 con il nuovo lavoro “Seventeen Going Under” capace di raccogliere diversi premi tra cui BRIT, NME, Ivor Novello e una prima nomination al Mercury Prize.

Il 2022 ha visto l’artista di Newcastle pubblicare il suo primo disco live, “Getting Started (Live From Finsbury Park)”, e condividere l’inedito “Alright”.

Ecco il recap della data:

Martedì 23 Maggio • Milano, Fabrique

Biglietti disponibili dal 30 novembre