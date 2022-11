SAM FENDER: IN ITALIA NON SOLO I LIVE IN APERTURA A BRUCE SPRINGSTEEN, C’è ANCHE UNA DATA DA HEADLINER

SAM FENDER: IN ITALIA NON SOLO I LIVE IN APERTURA A BRUCE SPRINGSTEEN, C’è ANCHE UNA DATA DA HEADLINER

Dopo i due show in apertura a Bruce Springsteen and the E Street Band a Ferrara e Roma previsti per il prossimo maggio – e già sold out – Sam Fender aggiunge un nuovo show da headliner: martedì 23 maggio 2023 al Fabrique di Milano.

I biglietti saranno disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster dalle 11 di mercoledì 30 novembre.

Sam Fender dopo l’ottimo album di debutto del 2019, “Hypersonic Missiles”, è tornato nel 2021 con il nuovo lavoro “Seventeen Going Under” capace di raccogliere diversi premi tra cui BRIT, NME, Ivor Novello e una prima nomination al Mercury Prize.

Il 2022 ha visto l’artista di Newcastle pubblicare il suo primo disco live, “Getting Started (Live From Finsbury Park)”, e condividere l’inedito “Alright”.