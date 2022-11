ANNA B SAVAGE SVELA I DETTAGLI DEL NUOVO DISCO “IN|FLUX” E ANNUNCIA UNA DATA IN ITALIA

Anna B Savage svela oggi i dettagli del suo secondo disco in studio “in|FLUX” atteso il prossimo 17 febbraio su etichetta City Slang.

La notizia è accompagnata dall’ascolto della title-track che rappresenta il secondo estratto, dopo l’ottima “The Ghost” svelata a fine settembre, dal prossimo lavoro.

Guarda il video diretto dalla regista irlandese Rosie Barrett:

Anna commenta così il brano:

“in|FLUX” esemplifica il ‘flusso’ come lo vedo tra due parti apparentemente disparate di me: la mia musica, la mia mente e la mia creatività. La prima metà è un inizio vicino, vulnerabile e tranquillo, pieno di introspezione, vulnerabilità e una pomposa incapacità di esprimere qualcosa. Da lì, la canzone si dispiega in una seconda metà che è più certa, più vocale ed espressiva di sicurezza di sé. Questi sembrano due stati (insieme a tutto ciò che sta in mezzo, pure) che abito simultaneamente come umano emotivo dinamico e sfaccettato.

L’artista britannica, che nel 2021 ha pubblicato il suo folgorante debutto “A Common Turn” e l’EP “These Dreams”, nel nuovo anno si imbarcherà anche in lungo tour europeo che toccherà il nostro paese in una sola occasione:

4 maggio 2023 @ Covo, Bologna

“in|FLUX” tracklist:

1. The Ghost

2. I Can Hear The Birds Now

3. Pavlovs Dog

4. Crown Shyness

5. Say My Name

6. in|FLUX

7. Hungry

8. Feet Of Clay

9. Touch Me

10. The Orange

Credit Foto: Katie Silvester