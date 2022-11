ASCOLTA (E GUARDA IL VIDEO DI) “KILL ME AGAIN”, IL NUOVO SINGOLO DEI THE WAEVE

Da oggi è disponibile “Kill Me Again”, il nuovo singolo dei THE WAEVE, duo composto da Graham Coxon e Rose Elinor Dougall, accompagnato da un video diretto da David J. East.



“Kill Me Again” è il terzo brano estratto dall’omonimo album di debutto e segue “Can I Call You” e “Drowning”. Per celebrare l’uscita del loro prossimo album, il 3 febbraio 2023 su Transgressive Records, la band suonerà una serie di date nel Regno Unito previste per il marzo del prossimo anno. Poi sappiamo bene che Graham Coxon si ritufferà, in estate, nel mondo dei Blur.

Photo Credit: Steve Gullick