ECCO IL VIDEO DI “LONG LIVE THE STRANGE”, IL NUOVO BRANO DI GAZ COOMBES

Gaz Coombes ha pubblicato il nuovo singolo “Long Live The Strange”. Il nuovo brano del frontman dei Supergrass è una celebrazione delle “stranezze e delle meraviglie” e un “promemoria per abbracciarle in ogni momento“. Il brano è nato dopo aver portato sua figlia a vedere Cavetown a Oxford nel 2020.

“Lo spettacolo ha avuto un grande impatto su di me“, ha dichiarato in una nota stampa. “Ha rappresentato ciò che significa esibirsi dal vivo, connettersi con un pubblico composto da chiunque voglia farne parte, è stato completamente inclusivo e l’ho trovato molto potente“. Ha descritto questo senso di connettività come “ovviamente strano nel senso più bello del termine“.

Il quarto album solista di Coombes, “Turn The Car Around”, è in uscita il 13 gennaio via Hot Fruit Recordings/ Virgin Music e il pre-order è già attivo.

Ricordiamo che Gaz Coombes sarà in concerto in Italia, martedì 7 marzo 2023 al Santeria Toscana 31 di Milano.