THE WEEKND IN ITALIA A LUGLIO 2023

THE WEEKND IN ITALIA A LUGLIO 2023

The Weeknd arriverà in Italia la prossima estate per presentare il suo quinto LP, “Dawn FM“, uscito lo scorso gennaio.

Solo un appuntamento con il musicista di Toronto nel nostro paese previsto per mercoledì 26 luglio all’Ippodromo Snai La Maura di Milano.

I biglietti, di cui non conosciamo ancora il costo, saranno disponibili a partire dalle ore 12 di venerdì 2 dicembre su ‘Ticketmaster.it’, ‘Ticketone.it’ e ‘Vivaticket.com’.

Photo Credit: Brian Ziff