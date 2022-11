I PANTERA IN UNICA DATA ITALIANA A BOLOGNA A LUGLIO 2023

I PANTERA IN UNICA DATA ITALIANA A BOLOGNA A LUGLIO 2023

I Pantera saranno in Italia per un’unica data che si terrà all’Arena Parco Nord di Bologna domenica 2 luglio 2023.

La leggendaria formazione americana ritornerà quindi nel nostro Paese anche per rendere omaggio alla memoria di Dimebag Darrell e Vinnie Paul morti rispettivamente nel 2013 e nel 2018.

La band a Bologna si esibirà come headliner di “The Return Of The Gods”, festival di puro heavy metal che, dopo Milano, farà tappa anche all’Arena Parco Nord con una ricchissima line-up che sarà annunciata prossimamente.

I biglietti saranno disponibili su Ticketone dalle ore 10:00 di domani giovedì 1° dicembre.

L’attuale formazione dei Pantera conta, oltre agli unici membri tuttora in vita Phil Anselmo e Rex Brown, Zakk Wylde alla chitarra e Charlie Benante (Anthrax) alla batteria.