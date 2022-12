LOCUS FESTIVAL 2023: LA LINE UP INIZIA A DELINEARSI CON ARTISTI DEL CALIBRO DI THE COMET IS COMING, SUN RA ARKESTRA, ROY AYERS, EZRA COLLECTIVE

LOCUS FESTIVAL 2023: LA LINE UP INIZIA A DELINEARSI CON ARTISTI DEL CALIBRO DI THE COMET IS COMING, SUN RA ARKESTRA, ROY AYERS, EZRA COLLECTIVE

Dopo l’annuncio della prima data italiana del Tour dei Simply Red a Trani il 27 giugno, il Locus Festival 2023 – Music of Many Colours annuncia i primi nomi di una line-up di alto profilo internazionale che vede alcuni dei nomi più caldi della black music contemporanea accanto a loro leggendari ispiratori.

Giunto alla sua diciannovesima edizione, lo storico festival pugliese mantiene così il cuore della sua programmazione a Locorotondo, con 7 giornate consecutive nel “paese rotondo”, sede principale del festival nel paradiso della Valle d’Itria.

Dall’8 al 14 agosto, il paese verrà interamente coinvolto dalla musica e dalle varie attività culturali del Locus, con grandi concerti gratuiti in piazza Aldo Moro, e con ingresso a pagamento in Masseria Ferragnano, suggestiva e storica location in campagna alle porte del paese.

Gli artisti della prima line-up aggiungono significato al tema del Locus 2023: “Music of Many Colours” è infatti il titolo di un album fondamentale di due icone musicali degli anni ’70: il nigeriano Fela Kuti e lo statunitense Roy Ayers, che univano i colori dell’afro beat e del funk alla radice del ritmo.

Al Locus 2023 arriverà proprio Roy Ayers con la sua band, nel suo ultimo “Farewell tour”, a condividere lo stesso palco con il figlio ed erede artistico di Fela, Seun Kuti accompagnato dalla band del padre, Egypt 80.

Un evento unico, straordinario quanto la festa afrofuturista che riunisce i londinesi The Comet is Coming (nella foto) di Shabaka Hutchings con una delle loro massime ispirazioni, la Sun Ra Arkestra oggi guidata dal sassofonista Marshall Allen. E poi ancora i giovani inglesi Ezra Collective con il nuovo album “Where I’m Meant To Be”, la stella africana Fatoumata Diawara fresca di pubblicazione del nuovo singolo “Nsera” prodotto da Damon Albarn, e lo “scienziato del ritmo” Makaya McCraven, batterista e produttore d’avanguardia da Chicago.

Fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile acquistare un abbonamento unico per le cinque serate in Masseria Ferragnano ad un prezzo vantaggioso, disponibile su DICE.fm in quantità limitata al link: https://link.dice.fm/b8092ce9fc54

Questi primi nomi si aggiungono ai già annunciati protagonisti dell’anteprima del festival il 27 giugno 2023: i Simply Red, in concerto nella suggestiva piazza del Duomo di Trani, lì dove la celebre cattedrale romanica si specchia sul mare adriatico. Quella al Locus sarà la prima tappa italiana, unica data in tutto il sud Italia, del prossimo tour europeo dello storico gruppo inglese capitanato da Mick Hucnall che porterà la band in 11 nazioni durante l’estate 2023. Il pubblico italiano potrà ascoltare i loro successi e i classici più amati, tra cui “Stars”, “Holding Back The Years”, “Fairground” e “Money’s Too Tight To Mention”. Biglietti: https://bit.ly/locus2023-simplyred

Ma le sorprese non finiscono qui. Altri artisti saranno annunciati a Locorotondo, come nelle altre tappe del Locus festival 2023. A Bari, Fasano, Trani ed altre località pugliesi, con una linea musicale versatile, attenta alle tendenze contemporanee del jazz e della black music mondiale, ma anche all’elettronica così come alla canzone d’autore ed al pop di qualità. Music of many colours!

Photo: Fabrice Bourgelle