TRACK: THE PSYCHOTIC MONKS

A distanza di quasi quattro anni dal loro sophomore, “Private Meaning First“, The Psychotic Monks sono pronti a ritornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Pink Colour Surgery” (pre-order), in uscita il prossimo 3 febbraio via Vicious Circle / Fat Cat Records.

“Seppure radicale, l’opera “Pink Colour Surgery” è davvero accessibile a chi vi si immerge in profondità. Si rimane incessantemente ipnotizzati, scossi, perché la sua anima flirta pericolosamente con una trance furiosa e opprimente. Come poi il viaggio diventa coinvolgente, lasciandosi scivolare da un brano all’altro, a volte colpiti, a volte incendiati da un’epifania inaspettata, perché la sua luce ci irradia. Dal vivo la loro musica è un’esperienza intima, sensoriale, la cui deflagrazione viene recepita ancora a distanza di tempo”, dice la press-release dell’album, prodotto da Daniel Fox dei Gilla Band.

Il loro nuovo singolo si chiama “All That Fall” e lo potete ascoltare qui sotto.

La band parigina spiega: “Volevamo invitare gli ascoltatori a produrre consciamente o inconsciamente la propria interpretazione, lasciando un momento minimalista nel mezzo della canzone in cui sono lasciati a se stessi, completamente liberi, dove c’è abbastanza spazio per lasciare che lo riempiano”.

“A ogni nuovo ascolto, appare una nuova serie di nuovi oggetti casuali. I ruoli si fondono, la realtà e la finzione si fondono, dando un senso di performance dal vivo. A volte possiamo sentire le nostre vite come una totale rappresentazione teatrale in cui recitiamo i nostri ruoli, dove possiamo essere sia spettatori che interpreti. E questo può generare un’intera complessità di sentimenti, a volte contraddittori. È ansiogeno e liberatorio allo stesso tempo”, aggiungono.

Il brano parte a ritmi folli tra noise-rock, post-punk e improvvisazione in un pazzo momento di rumore buio, si tranquillizza dopo circa tre minuti, trasfermando la sua pelle in riflessiva e tranquilla, lasciando poi ancora spazio alla forza e alla cattiveria dell’improvvisazione nei suoi attimi finali: quasi dieci minuti di continui cambiamenti, di incredibile energia e di folle lucidità!

