VIDEO: WHENYOUNG

I Whenyoung annunciano ora i dettagli del loro secondo LP, “Paragon Songs” (pre-order), in uscita il prossimo 7 aprile a distanza di quattro anni dal loro debutto full-length, “Reasons To Dream”.

Ad anticipare la release la band di Limerick, ma ora di stanza a Ramsgate (Regno Unito) condivide il nuovo singolo, “Unchained”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“”Unchained” è stata scritta in un periodo in cui la cantante Aoife Power si sentiva come se non fosse abbastanza – si sentiva stretta, bloccata e a sua volta ossessionata dalle debolezze. Lasciare questa situazione le ha permesso di recuperare l’autostima e di liberarsi dello strato difensivo che aveva usato per proteggersi”, spiega la press-release.

Gli irlandesi usano qui synth e drum-machine che permettono alla morbida voce di Aoife di portarci attraverso mondi riflessivi: nel coro il brano si fa più rumoroso e fuzzy e sa conquistarci con la sua potente melodia. Poppy e brillante!

