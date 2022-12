ASCOLTA “MAN MACHINE”, IL CLASSICO DEI KRAFTWERK, RIFATTO DAI DISH-IS-NEIN

Esce oggi, primo dicembre, su tutte le piattaforme digitali “Man Machine”, classico dei Kraftwerk, re-interpretato dai Dish-Is-Nein accompagnati dal Coro di Monte Calisio.

La scelta della data non è casuale; vuole infatti rendere omaggio, nel giorno del suo compleanno, al chitarrista Dario Parisini scomparso il 9 giugno di quest’anno.

La rivisitazione di questo brano dei Kraftwerk, viene qui trasposta in versione transumanista, dove, al culto della tecnologia, si affianca una condizione “super-umana” che amplifica la distorsione cognitiva nei confronti delle altre specie, prospettando un’evoluzione del corpo post-organico, che sfocia in un semi-umanesimo cieco, nichilista, perdente.

Il brano traccia un filo rosso cognitivo con “Toxin”, primo singolo estratto dall’Ep omonimo Dish-Is-Nein. È la chiusura del cerchio, la fine di un ciclo, nulla sarà più come prima. “La ragione ha avuto torto”.

La copertina di “Man Machine” è stata curata da Simone Poletti (Dinamo Innesco Rivoluzione) che dal 2012 supporta la band con i suoi lavori grafici.

Il singolo in formato digitale, anticipa il 12” in vinile che, oltre al suddetto brano, conterrà il remix di “Eva” realizzato dai KMFDM e sarà edito da Black Fading / Contempo Records con uscita prevista per il Record Store Day 2023. Sarà possibile effettuare il pre order direttamente sul il sito web della band (www.dish-is-nein.org) dal 12/12/2022.

Proprio stasera si terrà “Attacco dal cielo – in memoria di Dario Parisini”

opening 20:00 free entry + tessera AICS

Il brano “Attacco dal cielo” si trova nell’album dei Disciplinatha “Abbiamo pazientato 40 anni Ora Basta!” uscito nel 1988 per Attack punk records. È un pezzo strumentale di sola chitarra, composto da Dario. La band ricorderà il chitarrista nel giorno del suo compleanno, al Tank di Bologna, luogo che Dario frequentava spesso, insieme ai suoi amici e a tutti coloro che vorranno partecipare.

ATTACCO DAL CIELO è anche una narrazione; saranno infatti esposti alcuni dei suoi oggetti più cari, tra chitarre, foto, e locandine.

A seguire Carnera Live

after live dj set Atmosphere Bologna + Antigone