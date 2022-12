GUARDA GLI SHAME SUONARE LE CANZONI DEL NUOVO ALBUM SU UNA BARCA SUL TAMIGI

Un paio di settimane fa gli Shame hanno annunciato i dettagli del loro terzo LP, “Food For Worms”, in uscita il prossimo 23 febbraio via Dead Oceans e definito dal frontman Charlie Steen come “la Lamborghini degli album degli Shame.”

Ieri sera la band londinese si è esibita su una barca sul Tamigi a Vauxhall, anticipando ben otto canzoni dal loro nuovo album, come potete vedere dalla setlist qui sotto.

Qui sotto intanto potete vedere un paio di video della serata e ascoltare i due singoli “Concrete” e “Fingers Of Steel”.

Vi ricordiamo inoltre che il gruppo post-punk londinese tornerà anche in Italia per presentare la sua nuova fatica: un solo appuntamento con loro previsto per giovedì 23 marzo al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

Photo Credit: Paul Hudson from United Kingdom, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons