THE HAUNTED YOUTH PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA: UNICA DATA LIVE AD APRILE 2023

La band belga approda per la prima volta in Italia sabato 8 aprile 2023 all’Arci Bellezza di Milano, per presentare il loro ultimo album “Dawn Of The Freak”.

Biglietti disponibili solo sulla piattaforma di ticketing e discovery DICE.

Un anno incredibile quello della band capitanata dal frontman Joachim Liebens (29 anni), coronato con l’uscita dell’album di debutto “Dawn Of The Freak” il 4 novembre, il culmine di una una corsa sfolgorante iniziata nella primavera del 2021. I The Haunted Youth sono diventati i beniamini dell’indie in Belgio e nei Paesi Bassi fin dal primo singolo pubblicato, arrivando a riscuotere i primi successi anche nel Regno Unito e negli Stati Uniti con “Coming Home” e “Gone”, guadagnandosi gli elogi di testate del calibro di Consequence e NME, entrando in rotazione su stazioni radio influenti come KEXP e KCRW, e ottenendo il supporto internazionale di Spotify con l’inserimento in molte playlist internazionali.

La musica di The Haunted Youth si ispira allo shoegaze e al dream pop di Slowdive, The Cure, My Bloody Valentine e DIIV, facendolo tutto suo attraverso influenze di pop psichedelico, dream pop e sonorità molto riconoscibili, fatte di chitarre dreamy, i synth malinconici e la voce di velluto di Liebens. I The Haunted Youth hanno riscontrato un grande successo sui palchi di Rock Werchter, Best Kept Secret, Pukkelpop, Tomavistas, ESNS e Reeperbahn (compresa una nomination per i prestigiosi Anchor Awards).

Sabato 8 aprile, sul palco dell’Arci Bellezza x Caramello (Milano) i The Haunted Youth sono pronti a stregare per la prima volta il pubblico italiano con il loro mix onirico di pop psichedelico e shoegaze.