ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO BENEFICO DI HARKIN

Dopo aver pubblicato lo scorso giugno il suo secondo album solista, “Honeymoon Suite“, Harkin ritorna ora con materiale inedito.

La musicista dello Yorkshire, infatti, ha appena condiviso un nuovo singolo a tema festività, “White Mist Christmas”, sul suo profilo Bandcamp.

Il brano, che potete ascoltare qui sotto, è stato scritto e registrato dalla stessa Katie a casa sua, mentre Jeff T Smith si è occupato del mastering e del mixing a Leeds.

Tutti i proventi delle vendite del singolo andranno a favore della akt, un’associazione benefica LGBTQ+, che aiuta i giovani senzatetto.

Dice Harkin: “L’anno scorso è stato il primo Natale nella nostra nuova casa, in alto nella brughiera del Nord. Alcuni giorni riusciamo a vedere le contee lontane. Altri giorni la fitta nebbia bianca scende senza preavviso e riusciamo a malapena a vedere la fine del giardino. Per me l’inquietudine è romantica. Mi fa sentire avvolto come in un regalo di Natale”.

Parlando della raccolta fondi per la akt aggiunge: “Ho scritto questa canzone molto velocemente l’anno scorso come regalo della vigilia di Natale ai nostri Patreon e mi è piaciuta così tanto che ho pensato che meritasse una pubblicazione più ampia. Spero che possa in qualche modo aiutare la akt a continuare il suo lavoro essenziale per aiutare coloro che sono più vulnerabili alle intemperie invernali”.