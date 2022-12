I CUT TORNANO A FEBBRAIO CON IL LORO SETTIMO LP. ASCOLTA IL SINGOLO “I AIN’T GOT YOU”

Il prossimo 24 febbraio, via Improved Sequence, i Cut realizzeranno il loro settimo album di studio, “Dead City Nights” (pre-order), che arriva dopo sei anni da “Second Skin”.

Registrato insieme al produttore Bruno Germano, il disco vede per la prima volta la partecipazione del batterista Tony Booza, già presente ormai da cinque anni nella formazione di stanza a Bologna insieme a Carlo Masu e Ferruccio Quercetti.

Dice la press-release: “Se non avete visto i CUT scatenarsi sul palco negli ultimi 25 anni, non sono sicuro che abbiate assistito al rock’n’roll nella sua forma più pura, un assalto di punk concreto, di ritmi garage e della necessaria dose di sleaze e spavalderia quando la canzone lo richiede. Due chitarre, una batteria, questa è la loro formula da sempre, low-end/high-end, spigolosa, in-yer-face sulla carta ma sottile nell’esecuzione, conflittuale all’inizio ma con un cuore che incombe, soulful ma feroce. “Dead City Nights” non fa eccezione e segna forse il loro più alto risultato, ricco di bangers d’autore e della solita dose di ironia. Carlo, Ferruccio e Tony sono tornati, toglietevi di mezzo!”

La band punk-rock bolognese inoltre condivide un primo estratto, “I Ain’t Got You”, che potete ascoltare qui sotto.

Dead City Nights (IMP070) by CUT

“Dead City Nights” Tracklist:

1. They Got Beat

2. Wasting My Days

3. I Ain’t Got You

4. Your Face

5. Raping My Mind

6. Dig It!

7. Dead City Night

8. I Know What I Know

9. Hit The Stride

10. A Simple Lie

11. Safer Road

12. Sacred Path

13. All Dreams Are Gone