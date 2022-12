JOHN FRUSCIANTE DEI RHCP ANNUNCIA UN NUOVO (DOPPIO) ALBUM

I Red Hot Chili Peppers hanno pubblicato due album nel 2022, ma il chitarrista John Frusciante mantiene la produttività, annunciando un nuovo album solista per l’inizio del 2023. L’album, che ha due versioni rispettivamente intitolate . I : e : I I ., uscirà il 3 febbraio per Acid Test Records.

Frusciante non ha ancora condiviso nessun brano dell’album, ma sembra che il sound possa rappresentare un ritorno alla musica elettronica. Le canzoni sono state realizzate con un synth/sequencer Elektron Monomachine e un synth Analog Four MKII, poi registrate dal vivo senza sovraincisioni.

L’album è stato realizzato nello stesso periodo in cui i RHCP stavano ultimando “Unlimited Love” e “Return of the Dream Canteen“, ed è servito a Frusciante per “riequilibrarsi” dopo essersi concentrato sulle strutture tradizionali delle canzoni di quegli album. Le influenze riportate includono gli esperimenti su nastro di John Lennon, David Bowie, “…And the Gods Made Love” di Jimi Hendrix e il concetto di musica ambient di Brian Eno.

Per quanto riguarda il motivo dei due titoli, la versione in vinile si chiama . I : (pronuncia “uno”) e la versione CD/digitale si chiama : I I . (pronuncia “due”). La versione in vinile contiene una traccia bonus, ma nel complesso è più corta perché “alcune tracce hanno suoni che non possono essere stampati su vinile“.

L’album è disponibile per il preorder sul Badcamp della Acid Test. Si tratta di un 2LP e di un 2CD, quindi sembra che le tracce siano molto lunghe.

Tracklist:

. I ::

1. Clank

2. Sluice

3. Firpln

4. Unititled

5. OFD

6. Pyn

7. MK 2.1

: I I .:

1. Golpin

2. MK 2.1

3. Pyn

4. Blesdob Dot

5. Unitiled

6. Clank

7. Frantay

8. Galvation

9. Sluice

10. Firpln