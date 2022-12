ANCHE I RED HOT CHILI PEPPERS AGLI I-DAYS 2023 DI MILANO

I Red Hot Chili Peppers svelano oggi il tour 2023, a supporto dei due album numero uno nelle classifiche americane usciti nel 2022 “Unlimited Love” e “Return of the Dream Canteen”.

La tappa italiana del tour è prevista per domenica 2 luglio 2023 agli I-DAYS, all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano.

Dopo la recente nomination ai Grammy per “Black Summer” come Best Rock, la band partirà per un tour di 23 date che partirà il 29 marzo da Vancouver, tra grandi arene e festival in Nord America e in Europa.

Il tour 2023 della band arriva dopo il loro tour più lungo: 40 date negli stadi che includono show sold out a Londra, Parigi, Los Angeles etc. Artisti come A$AP Rocky, Anderson .Paak, Beck, HAIM si sono uniti alla band in tour nel 2022. Dopo il tour in Nord America ed Europa quest’anno, i Red Hot Chili Peppers continueranno a gennaio 2023 con otto date tra Nuova Zelanda e Australia, con Post Malone.

I Red Hot Chili Peppers hanno di recente preso parte al prestigioso Global Icon Award, e si sono esibiti agli MTV VMAs. Il loro singolo numero uno in classifica “Black Summer” ha vinto il premio per Miglior Video Rock. Quest’anno la band ha guadagnato anche una nomination agli MTV Europe Music Awards come Best Rock e ricevuto tre nomination agli AMAs come “Favorite Rock Artist,” “Favorite Rock Album” per Unlimited Love e “Favorite Rock Single” per “Black Summer.”

Ecco i dettagli della data:

Red Hot Chili Peppers live domenica 2 luglio 2023 @ Ippodromo Snai La Maura, Milano

Posto unico: € 70,00+ diritti di prevendita

PIT: € 90,00 + diritti di prevendita

Biglietti in vendita in presale per i clienti tiscali dalle 11.00 del 12 dicembre.

Vendita generale dalle ore 11.00 del 14 dicembre su ticketmaster, ticketone e vivaticket

Credit Foto: Clara Balzary