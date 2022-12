LO STREAMING DI “GOO GOO MUCK” DEI CRAMPS SCHIZZA A PIù 5000% DOPO L’APPARIZIONE IN “WEDNESDAY”

“Goo Goo Muck” dei The Cramps ha registrato un’impennata pazzesca nello streaming negli Stati Uniti, dopo essere stata utilizzata nella serie di successo di Netflix “Wednesday”.

La canzone è contenuta nel secondo album dei Cramps del 1981 “Psychedelic Jungle”, ma è stata pubblicata da Ronnie Cook and The Gaylads, nel 1962.

Ora, circa quattro decenni dopo, la canzone rockabilly ha ricevuto una nuova attenzione dopo la sua inclusione nel quarto episodio di “Wednesday”, intitolato “Woe What A Night”. In questo episodio, “Goo Goo Muck” fa da colonna sonora a una sequenza cidanza già iconica.

Prima della première di “Wednesday”, il 23 novembre, la canzone dei Cramps aveva raggiunto i 2.500 streaming giornalieri on-demand negli Stati Uniti (secondo Billboard). Nei cinque giorni successivi alla sua inclusione nella serie, questa cifra è aumentata di oltre il 5000%, raggiungendo 134.000 stream giornalieri negli Stati Uniti il 28 novembre. Attualmente, “Goo Goo Muck” ha accumulato quasi 10 milioni di streaming su Spotify.

La rinnovata attenzione per “Goo Goo Muck” rispecchia in qualche modo quella per la canzone di Kate Bush del 1985 “Running Up That Hill”, che ha avuto un’impennata di popolarità dopo la sua inclusione in “Stranger Things 4” all’inizio di quest’anno.

Credit Foto The Cramps: Masao Nakagami, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Jenna Ortega: Jenna nel ruolo di Wednesday Addams nella serie TV “Wednesday”