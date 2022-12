TRACK: PROBLEMIDIFASE

Si chiama “novembre”, il nuovo singolo di problemidifase, moniker che nasconde il progetto solista di Samuele Zenti. Canzone adatta a questo scenario climatico in cui viviamo, più adatto ai pensieri e alle preoccupazioni, rispetto all’estate in cui sembr che la leggerezza la possa far da padrone. In questo scenario viene raccontata una fase di un rapporto fra padre e figlio che, tra incomprensioni e paura del futuro, farà maturare ad entrambi la consapevolezza che per convivere pacificamente e volersi bene è importante accettare le differenze e i difetti dell’altro.

Carezzevole, morbida e avvolgente, con suoni dolci e misurati, eppure capace anche di alzare il ritmo e farci muovere il piede con un ritmo che inizia a batterci dentro in modo inaspettato, “novembre” è capace di richiamare tanto Bon Iver, quanto i Beach House, ma con un tocco cantautorale tipicamente italiano, come potrebbe emergere da un Nicolò Fabi capace di lavorare, con sagacia, d’introspezione.

Piccole fotografie di specifiche dinamiche post-adolescenziali, tutt’altro che banali: raccontare un certo tipo di disagio personale, sperando che qualcuno ci si possa riconoscere e che, auspicabilmente, riesca a sentirsi un po’ meno solo.

