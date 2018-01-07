ADDIO FRANCE GALL. CI LASCIA A 70 ANNI LA CANTANTE FRANCESE.

La cantante francese e icona degli anni’60 France Gall si è spenta oggi all’età di 70 anni.

Ritirata dalle scene dal 1997, salvo riapparire nel 2015 (la commedia musicale “Resiste”) l’artista era da tempo malata e le sue condizioni si sarebbero aggravate alcune settimane fa a causa di una infezione al quale era seguito un ricovero in ospedale.

Diventata già celebre a soli 16 anni, con il primo singolo “Ne sois pas si bàªte”, la Gall vede accrescere ulteriormente la sua notorietà quando iniziò a prestare la sua voce a diverse composizione dell’immortale Serge Gainsbourg ( “N’ècoute pas les idoles” e “Laisse tomber les filles” su tutte).

Vinse l’Eurovision nel ’65 (partecipando per il Lussemburgo vicenda che in patria mai le perdonarono) e collaborò tra gli altri con Giorgio Moroder e Michel Berger che sposò nel 1976.

Adieu France: