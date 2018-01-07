I RADIOHEAD POTREBBERO PORTARE IN TRIBUNALE LANA DEL REY PER PLAGIO

Come riportato dal Sun da circa una settimana i legali dei Radiohead sarebbero al lavoro sun un possibile caso di plagio.
Il motivo del contendere è “Get Free” traccia conclusiva di “Lust For Life”, pluripremiato disco di Lana Del Rey, troppo simile, secondo l’accusa, a “Creep” brano arcinoto del 1993 di Thom Yorke e soci.
Al momento l’intenzione delle due parti, in particolare il team che segue i Radiohead, sarebbe quello di evitare la corte provando ad arrivare ad un accordo legato ad un pagamento di royalties e all’inserimnento dei nomi dei 5 musicisti di Oxford nella lista dei credits di “Lust For Life”.
Ad oggi quindi non sono in corso procendimenti legali anche se l’ipotesi, considerato soprattutto i tanti casi precedenti, non è del tutto da scartare.
Questi i 2 brani al centro del dibattito, valutate voi:
Photo: Beatriz Alvani / CC BY