DI TUTTO RISPETTO LA LINE UP DEL VIVA! FESTIVAL 2018, A LUGLIO IN PUGLIA

Seconda edizione in arrivo per il Viva! Festival. La manifestazione, chiamata ITALIA’18, si terrà dal 4 all’8 luglio per regalare cinque notti decisamente interessanti alla Valle d’Itria e alla Puglia.

Il Festival farà ritorno in alcuni dei luoghi della prima edizione, estendendosi a ulteriori comuni della Valle da cui è patrocinato: Locorotondo, Fasano, Martina Franca, Ostuni e Alberobello.

Ecco la lineup della seconda edizione, che offre un approccio transglobale ai nuovi suoni grazie ad alcuni degli artisti più apprezati e influenti del panorama musicale degli ultimi anni: Anthony Naples, Arca, Awesome Tapes From Africa, Call Super, Carla Dal Forno, Equiknoxx ft. Shanique Marie, Goldie — Blue Note set, Helena Hauff, Iceage, Jamie xx, John Maus, K Á R Y Y N, Laurel Halo, Nicola Conte & Spiritual Galaxy, Nu Guinea, Not Waving, Rudan, Sampha, STILL e The Black Madonna.

Tenete gli occhi apertu sul Facebook del Festival per continui aggiornamenti…

EARLY BIRD WEEKEND PASS (6-7July)

http://bit.ly/VIVA18EBWKND

THURSDAY TICKET (5 July) / LIMITED AVAILABILITY

http://bit.ly/JAMIEXX_VIVA