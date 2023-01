SONO 3 LE DATE ESTIVE ITALIANE PER JAMIE XX

‘Ma Ogni Giorno Il Sole Tramonta’ è il nome del nuovo tour – presentato da Club To Club e VIVA! Festival – che vedrà protagonista Jamie xx, tra gli artisti più influenti della musica avant-pop contemporanea (grazie al successo ottenuto prima con i tre album dei suoi The XX, poi con l’acclamato disco solista “In Colour” del 2015) dall’1 al 5 luglio, e che toccherà tre diverse località tra le più affascinanti e ricche di storia del nostro paese.

Si comincia domenica 1 luglio dalla splendida Villa Bordonaro, antica residenza dei Borboni risalente al 1700, di Palermo, Capitale italiana della Cultura nel 2018, per proseguire martedì 3 luglio con una delle città simbolo del Sud Italia, recentemente scelta come Capitale Europea della Cultura per il 2019: Matera. La terza ed ultima data di Ma Ogni Giorno Il Sole Tramonta Tour si svolgerà giovedì 5 luglio presso la Masseria Eccellenza, storico complesso rurale immerso negli ulivi secolari della Valle d’Itria.

I biglietti per tutte le date di Ma Ogni Giorno Il Sole Tramonta Tour saranno disponibili in presale nella data di giovedì 3 maggio e in vendita generica da venerdì 4 maggio.

Il tour – che prende il nome da una citazione del maestro del design italiano italiano Ettore Sottsass e della moglie, la scrittrice Fernanda Pivano, in Pensieri di Pace per il 1966 – vedrà Jamie xx dividere il palco con alcuni dei producer e dj più interessanti del panorama italiano: Daniele Baldelli, uno dei primi DJ italiani (inventore insieme a Belle Loda dello stile afro/cosmic); Elena Colombi, oggi tra le più apprezzate protagoniste della club culture londinese grazie all’insaziabile voglia di ricerca ed al suo incredibile eclettisimo; la dub contaminata di Still, progetto di Simone Trabucchi (Invernomuto, Hundebiss Records), già conosciuto come Dracula Lewis; le sonorità analogiche e i pulsanti arpeggi EBM di Alessio Natalizia, aka Not Waving e la specialista della dancehall Lil C.

Ecco il riepilogo:

domenica 1 luglio — Villa Bordonaro, Palermo (feat Daniele Baldelli, Elena Colombi)

martedì 3 luglio — Matera (feat Lil C, Still)

giovedì 5 luglio — Masseria Eccellenza (feat Lil C, Not Waving)

Photo credit: Julio Enriquez from Denver,CO, USA / CC BY