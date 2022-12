UN EP PER GLI EX-VOID, NUOVA BAND DI DUE EX COMPONENTI DEI JOANNA GRUESOME. ASCOLTA “BOYFRIEND”

UN EP PER GLI EX-VOID, NUOVA BAND DI DUE EX COMPONENTI DEI JOANNA GRUESOME. ASCOLTA “BOYFRIEND”

I due ex componenti dei Joanna Gruesome Allana McArdle e Owen Williams hanno formato una nuova band, gli Ex-Void. Il gruppo, che aprirà il tour inglese di Waxahatchee il prossimo giugno, ha inoltre programmato un primo omonimo EP, che uscirà la settimana prossima (venerdì 11 maggio) via Don Giovanni Records. Il primo estratto si chiama “Boyfriend” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Ex-Void” EP Tracklist:

1. Boyfriend

2. Anyone (Other Than Ü)

3. (Angry At You) Baby