“BOROUGHS” è IL NUOVO SINGOLO DAL PRIMO ALBUM DEI WELLER

Nel 2016 avevano pubblicato un EP, “Career Fair”, e uno split insieme ai Rue, ma oggi finalmente arriva l’annuncio del loro primo omonimo album, che sarà pubblicato il prossimo 29 giugno via Tiny Engines: stiamo parlando dei Weller, band indie-rock di Philadelphia. Il disco è stato registrato, mixato e prodotto da Jake Ewald dei Modern Baseball, gruppo con cui il trio statunitense condivide più di una caratteristica. Il nuovo singolo si chiama “Boroughs” e lo potete ascoltare qui sotto.

Weller by Weller

“Weller” Tracklist:

1. Answer Anything

2. Learning Curves

3. Calibrate

4. Boroughs

5. Standard

6. Repeat

7. Buck

8. Think Tank

9. Every Other Day

10. Point Of Personal Privilege