“BOROUGHS” è IL NUOVO SINGOLO DAL PRIMO ALBUM DEI WELLER

Nel 2016 avevano pubblicato un EP, “Career Fair”, e uno split insieme ai Rue, ma oggi finalmente arriva l’annuncio del loro primo omonimo album, che sarà pubblicato il prossimo 29 giugno via Tiny Engines: stiamo parlando dei Weller, band indie-rock di Philadelphia. Il disco è stato registrato, mixato e prodotto da Jake Ewald dei Modern Baseball, gruppo con cui il trio statunitense condivide più di una caratteristica. Il nuovo singolo si chiama “Boroughs” e lo potete ascoltare qui sotto.
“Weller” Tracklist:
1. Answer Anything
2. Learning Curves
3. Calibrate
4. Boroughs
5. Standard
6. Repeat
7. Buck
8. Think Tank
9. Every Other Day
10. Point Of Personal Privilege