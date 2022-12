VIDEO: MASSIVE WAGONS

Chi ama il ‘death metal’ conoscerà sicuramente l’etichetta Earache. Certo poi, con gli anni, la sua proposta è andata varigandosi, ecco perché mettere sotto contratto una band che trasuda rock’n’roll come i Massive Wagons non è certo una cosa da accogliere storcendo il naso, anzi.

Proprio dei pimpanti Massive Wagons parliamo oggi. Già metterli nella nostra sezione ‘Brand New’ è azzardato, visto che i ragazzi di Carnforth hanno iniziato la loro carriera nel 2009 e sono già in vista del quarto album, “Full Nelson”, atteso per il 10 agosto, ma la nostra è una specie di “presentazione ufficiale” e quindi tutto ha un senso.

I paragoni che spesso si leggono in giro vanno a toccare gente come Darkness, Volbeat, Airbourne, Rise Against e perfino Guns n’ Roses. Certo che il loro mix di hard-rock e classic rock è davvero micidiale, con il chiodo fisso della melodia super catchy ben piantato in testa.

Ecco il singolo “China Plates” che la dice lunga…