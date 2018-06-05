EP: SEA GIRLS

Il mondo del pop è affollato, ma i bravi Sea Girls ce la stanno mettendo tutta per emergere, con la forza di melodie accattivanti e canzoni dalla presa rapidissima. E’ passato un anno da quando uscì il loro primo brano “Call Me Out” e i ragazzi festeggiano la data con una nuova pubblicazione.

La loro ultima uscita è l’ EP “Adored”, che racchiude la canzone che il titolo al tutto, ma anche brani appiccicosi già conosciuti come “Too Much Fun” e “Eat Me Whole”. Chitarre presenti ma mai troppo aggressive, andamento pimpante e quel piglio che ha reso grandi i (primi) 1975.

Avanti così ragazzi!