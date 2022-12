I BEST COAST REALIZZANO UN ALBUM PER BAMBINI, “BEST KIDS”. IL PRIMO SINGOLO è “CATS & DOGS”

A distanza di tre anni dal loro terzo LP, “California Nights”, i Best Coast stanno per ritornare con un progetto particolare: la band californiana, infatti, realizzerà il prossimo 22 giugno, via Amazon Music, un album per bambini, “Best Kids”. Registrato insieme al produttore Lewis Pesacov, il nuovo disco contiene canzoni inedite, cover di Leslie Gore e di Frankie Valli e alcuni brani popolari come “Twinkle Twinkle Little Star” e “If You’re Happy And You Know It”. Il primo estratto si chiama “Cats & Dogs” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Best Kids” Tracklist:

1. When You Wish Upon A Star

2. Cats & Dogs

3. Twinkle Twinkle Little Star

4. Ice Cream Mountain

5. Sunshine, Lollipops & Rainbows

6. Rock A Bye Baby

7. If You’re Happy And You Know It

8. Rainbow Connection

9. Favorite Colors

10. Peanuts

11. When I’m With You