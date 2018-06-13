IL TERZO ALBUM DEI MENACE BEACH SI CHIAMA “BLACK RAINBOW SOUND”. ASCOLTA LA TITLE-TRACK

A poco più di un anno e mezzo dal loro sophomore, “Lemon Memory”, uscito a gennaio dello scorso anno, i Menace Beach stanno per ritornare con la loro terza prova sulla lunga distanza: il nuovo disco si chiama “Black Rainbow Sound” e verrà pubblicato il prossimo 31 agosto via Memphis Industries. Questo terzo lavoro della band di Leeds, che avrà un maggiore utilizzo dei synth, vede anche un paio di collaborazioni con Brix Smith dei Fall: una di queste è la title-track, che è anche il primo singolo estratto e si puo’ ascoltare qui sotto.

“Black Rainbow Sound” Tracklist:

1. Black Rainbow Sound (ft. Brix Smith)

2. Satellite

3. Crawl in Love

4. Tongue

5. Mutator

6. 8000 Molecules

7. Hypnotiser Keeps the Ball Rolling

8. Holy Crow

9. Watermelon

10. (Like) Rainbow Juice (ft. Brix Smith)