4 DATE IN OTTOBRE PER I WIRE

Tornano in Italia per quattro imperdibili date i Wire, una delle band più influenti degli ultimi 40 anni, icona del punk inglese e della new wave post punk e autrice di capolavori indiscussi come “Pink Flag”, “Chairs Missing” e “154”.

04 ottobre 2018 ““ Torino ““ Spazio211

Prevendite disponibili: 15 euro + d.p.

Doors: 21.30

Www.ticket.it

05 ottobre 2018 ““ Bologna – Covo

biglietto in prevendita: 20â‚¬ +d.p.

biglietto alla porta: 25â‚¬

orario apertura porte: 21.30

Inizio live: 22.45

prevendite disponibili su: www.boxol.it

06 ottobre 2018 ““ Avellino ““ Auditorium Conservatorio Cimarosa

biglietto in prevendita: 20â‚¬ +d.p.

orario apertura porte: 21.30

prevendite disponibili su: https://www.go2.it

07 ottobre 2018 ““ Roma ““ Largo Venue

biglietto 15 euro+ dp

orario apertura porte: 21.30

inizio concerto: 22.30

Biglietti disponibili: www.diyticket.it

biglietti early bird

Gli Wire guidati da Colin Newman, nel 2017 hanno dato alle stampe l’ultimo album in studio “Silver/Lead”.