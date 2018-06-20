4 DATE IN OTTOBRE PER I WIRE

Tornano in Italia per quattro imperdibili date i Wire, una delle band più influenti degli ultimi 40 anni, icona del punk inglese e della new wave post punk e autrice di capolavori indiscussi come “Pink Flag”, “Chairs Missing” e “154”.
04 ottobre 2018 ““ Torino ““ Spazio211
Prevendite disponibili: 15 euro + d.p.
Doors: 21.30
Www.ticket.it
05 ottobre 2018 ““ Bologna – Covo
biglietto in prevendita: 20â‚¬ +d.p.
biglietto alla porta: 25â‚¬
orario apertura porte: 21.30
Inizio live: 22.45
prevendite disponibili su: www.boxol.it
06 ottobre 2018 ““ Avellino ““ Auditorium Conservatorio Cimarosa
biglietto in prevendita: 20â‚¬ +d.p.
orario apertura porte: 21.30
prevendite disponibili su: https://www.go2.it
07 ottobre 2018 ““ Roma ““ Largo Venue
biglietto 15 euro+ dp
orario apertura porte: 21.30
inizio concerto: 22.30
Biglietti disponibili: www.diyticket.it
biglietti early bird
Gli Wire guidati da Colin Newman, nel 2017 hanno dato alle stampe l’ultimo album in studio “Silver/Lead”.