RICHARD SWIFT RICOVERATO IN OSPEDALE IN GRAVI CONDIZIONI

Il cantautore e produttore Richard Swift è attualmente ricoverato in un ospedale di Tacoma, stato di Washington.

Le sue condizioni sarebbero gravi tanto che la famiglia ha lanciato una campagna di crowdfounding, attraverso la piattaforma GooFundMe, per coprire le spese mediche che si aggirerebbero intorno ai 100.000 dollari.

Swift è stato membro fondatore dei The Shins e al fianco dei Dan Auerbach dei Black Keys negli Arcs. Come produttore ha lavorato per Foxygen, Guster, Damien Jurado mentre il suo ultimo lavoro solista risale al 2009 (“The Atlantic Ocean”).

Credit Foto: Rachel Demy