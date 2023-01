ASCOLTA LA MAGNIFICA COMPILATION “REVERSE PLAY: C86 RE​(​DIS​)​COVERED” CURATA DA FADEAWAYRADIATE RECORDS

Torniamo a parlare di Fadeawayradiate Records, etichetta di Amsterdam, collegata al blog omonimo. Avevamo già segnalato l’esordio di Nah e la compilation (splendida) “I Remember That​!​: 12 sophistipop tunes quoted out of context” uscita nell’ottobre del 2017 e ora è il momento di segnalare, con grande piacere, una nuova uscita sottoforma di compilation.

Parliamo di “Reverse Play: C86 re​(​dis​)​covered”, assemblata in modo perfetto da Estella Rosa, che raccoglie non solo delle canzoni meravigliose ma anche delle esecuzioni altrettanto felici di band più o meno conosciute. Lei stessa ammette che assemblare il tutto non è stato facile, ma il risultato vi assicuriamo che vale la pena di essere ascoltato, apprezzato e diffuso il più possibile.

Questa è stata l’idea di partenza: “The idea for this one was be a “C86” theme! Not strictly C86 as to what was on the tapes, but more as a genre in (twee)music. Think bands like the Wake, BMX Bandits, Brighter, Heavenly, McCarthy etc.“…e con prerogative simili non si può che innamorarsi subito del risultato!