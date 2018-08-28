I WAX IDOLS CANCELLANO IL TOUR AMERICANO E PRENDONO UNA PAUSA A TEMPO INDETERMINATO

Con un post sui loro canali social i Wax Idols hanno annunciato che il loro tour della East Coast, che sarebbe dovuto iniziare proprio questa settimana dall’Elsewhere di Brooklyn, è stato cancellato.

La frontwoman Hether Fortune ci fa sapere inoltre che il gruppo californiano ha deciso di prendersi un periodo di pausa a tempo indeterminato: sono passati ben nove anni da quando aveva postato “All Too Human” su Myspace e i Wax Idols dal suo progetto solista sono diventati una band vera e propria. Ringraziando tutte le persone incontrate in questo lungo periodo, la musicista statunitense specifica che, per il momento, il futuro è ancora sconosciuto.

Qui sotto intanto vi facciamo ascoltare il loro quarto e per ora ultimo album, “Happy Ending”, uscito lo scorso maggio via Etruscan Gold Records, l’etichetta di proprietà della stessa band.