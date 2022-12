EP: THE OCEANS

E facciamo i comlimenti a questi simpatici Linus Valdemar e Dan Joe che insieme si fanno chiamare The Oceans e vengono da Copenhagen. Il loro genere? Beh, sulla pagina Facebook si definiscono Noise Pop / Nu-gaze / Pre Britpop e l’idea di un bel mix di suoni ci assale subito.

In efetti tra ani ’80, melodie made in UK anni ’90, Cure, New Order, synth e chitarre la loro definizione pare assolutamente rispettata. Che le chitarre siano belle rumorose o che i synth segnino la strada maestra c’è da dire che i nostri hanno ben chiaro come scrivere un ottimo ritornello e nel loro EP ce ne danno ottima dimostrazione.

Dal fragore pop di “My Copenhagen Love”, al basso quasi post-punk di “We Really Miss You”, al clima solare e arioso di “You & Me”, passando per l’epicità anni ’80 di “Song To Molly” e i riverberi sognanti di “She”. A noi questi ragazzi piacciono assai! Bravi!