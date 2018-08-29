NEL NUOVO EP DI NO ROME C’è IL FEATURING DEI 1975

Ha trovato la miniera d’oro la Dirty Hit e fino a quando ci sarà da scavare per estrarre qualcosa di luccicante, beh, continuerà sicuramente a farlo. No Rome esce esco con “RIP Indo Hisashi” EP e il pezzo che può avere più appiglio sarà sicuramente “Narcissist” che vede anche la collaborazione dei compagni di etichetta The 1975 (Matt stesso ha affermato di essere un grande fan di No Rome stesso a tal punto da esserne decisamente influenzato).

Il suono è tutto quello che ci si può asettare, ma il pezzo funziona.