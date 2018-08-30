FEVER RAY ANNULLA IL TOUR A CAUSA DI ANSIA E ATTACCHI DI PANICO. SALTA LA DATA AL CLUB TO CLUB DI TORINO.

Fever Ray ha cancellato le restanti date del suo tour per potersi curare al meglio contro ansia e attacchi di panico.

Le date annullate riguardano anche importanti festival come l’International Festival di Manchester, l’Iceland Airwaves in Islanda, il Pitchfork di Parigi e purtroppo anche il nostro Club To Club di scena a Torino il 2 e 3 novembre.

In un lungo comunicato Karin Dreijer, leader del progetto e metà del duo The Knife, ha spiegato nel dettaglio le motivazioni di questo ritiro momentaneo dai palchi e la dura battaglia che da anni porta avanti contro una difficile malattia:

L’ultimo disco di Fever Ray è uscito nel 2017 (“Plunge”, leggi la recensione) 7 anni dopo il debutto pubblicato nel 2009.