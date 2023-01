ECCO TRE NUOVI BRANI DALL’OTTAVO ALBUM DI PETER BJORN AND JOHN

Come vi avevamo già anticipato il mese scorso, Peter Bjorn And John pubblicheranno il loro ottavo album, “Darker Days”, il prossimo 19 ottobre via Ingrid.

La band svedese lo ha registrato agli Atlantis Studios di Stoccolma e ha fatto sapere di aver prodotto il disco da sola, “tagliando tutte le discussioni senza senso e le persone in mezzo e rendendo ogni componente del gruppo il suo capo e il suo produttore.”

Il trio svedese intanto ha rilasciato tre nuovi singoli, “One For The Team”, “Gut Feeling” e “Every Other Night”, che potete ascoltare qui sotto via Spotify.

“Darker Days” Tracklist:

1. Longer Nights

2. One For The Team

3. Every Other Night

4. Gut Feeling

5. Living A Dream

6. Velvet Sky

7. Wrapped Around The Axle

8. Dark Ages

9. Sick And Tired

10. Silicon Valley

11. Heaven And Hell

