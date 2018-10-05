ANDERSON .PAAK E KENDRICK INSIEME PER UN NUOVO BRANO. ASCOLTA “TINTS”.

Anderson .Paak e Kendrick Lamar condividono una nuova collaborazione: “Tints” è un brano prodotto da Om’Mas Keith e .Paak.
Il pezzo presentato in anteprima da Zane Lowe durante il programma Beats 1 di Apple Music e anticipa “Oxnard” nuovo atteso disco di Anderson.Paak in uscita per la Aftermath Entertainment. La release date non è ancora nota.
In una recente intervista a Rolling Stone .Paak ha rivelato che Dr. Dre comparirà come produttore-esecutivo di “Oxnard” e che anche Madlib sarà coinvolto nel progetto insieme a J.Cole e Pusha T.