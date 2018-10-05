LODO GUENZI SOSTITUISCE ASIA ARGENTO COME GIUDICE DI X-FACTOR

Mancherebbe solo l’ufficialità ma a quanto pare sarà proprio il leader e cantante de Lo Stato Sociale a sostituire Asia Argento in qualità di giudice della prossima edizione di X-Factor.

Sembra quindi che a nulla siano servite le richieste di ripensamento avanzate dall’Argento durante l’intervista di Massimo Giletti a “Non è l’arena”, i vertici di Sky avrebbero deciso per l’allontanamento dell’attrice regista al centro del recente scandalo di presunti abusi sessuali ai danni del collega Jimmy Bennet.

Il nome di Guenzi, emerso già mesi fa come probabile giudice al fianco dei confermati Manuel Agnelli, Fedez e Mara Maionchi, come riporta Repubblica.it dovrebbe essere annunciato a breve.

I live inizieranno il prossimo 25 ottobre.