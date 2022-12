ANGELIC MILK: ALBUM D’ESORDIO IN ARRIVO A GENNAIO 2019. ECCO IL PRIMO SINGOLO “WHEN THE LIMOUSINES PASS BY”

Conosciamo gli Angelic Milk già da alcuni anni: la band di San Pietroburgo, partita come il progetto della giovanissima Sarah Persephona, è diventata un gruppo a tutti gli effetti e, un paio di anni fa, ha pubblicato, via PNKSLM Recordings, l’EP “Teenage Movie Soundtrack”.

Oggi, invece, è arrivato l’annuncio del loro atteso debutto sulla lunga distanza, “Divine Biker Love”, che vedrà la luce il prossimo 11 gennaio, sempre attraverso la nota indie-label di Stoccolma.

La press-release ci fa sapere che, con questo primo album, la band russa dimostra un’ottima sensibilità grunge-pop unita a influenze shoegaze, dream-pop e anche hard-rock.

Il primo singolo estratto si chiama “When The Limousines Pass By” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Divine Biker Love” Tracklist:

1. Helluva Dr.

2. BALL GAG KI$$

3. When Then Limousines Pass By

4. Acid & Coca-cola

5. Black Flamingo Motel

6. Celebrate

7. Winona

8. Trust No 1

9. Crimson Spots On Pale Pink Silk

10. Agnes De Lux