OTTAVO ALBUM PER STEPHEN STEINBRINK. “MOM” è IL SUO NUOVO SINGOLO E VEDE LA PARTECIPAZIONE DI JAY SOM

Ci ricordiamo perfettamente quando, nell’ottobre di un paio d’anni fa, assistemmo al concerto di Stephen Steinbrink al Tunnel di Reggio Emilia: quella serata segnava anche l’arrivo nel locale emiliano di Red Noise, l’associazione guidata da Olivier Manchion, membro fondatore degli Ulan Bator e residente da anni nella città del tricolore.

Intervistando per un’altra webzine il musicista di stanza in California eravamo rimasti molto sorpresi dal fatto che proprio quel giorno avesse deciso di tornare anticipatamente a casa dall’Europa e di prendersi una lunga pausa dalla musica per dedicarsi ad altro.

In questi due anni Stephen ha suonato insieme a Dear Nora e Girlpool e ha anche trovato il tempo per preparare il suo ottavo album, “Utopia Teased”, in uscita il prossimo 9 novembre via Melodic Records (via Western Vinyl negli Stati Uniti).

Il disco è stato scritto poco dopo che l’incendio del Ghost Ship (uno spazio artistico a Oakland, ndr), aveva ucciso 36 persone, tra cui molti musicisti della scena DIY locale, nel dicembre 2016.

“Steinbrink assumeva LSD quotidianamente, comprò un synth e si chiuse dentro al suo studio in un container senza dormire per alcuni giorni, mentre scriveva e registrava quello che sarebbe diventato “Utopia Teased””, ci fa sapere la press-release.

Il risultato, però, fortunatamente rimane ancora su territori di indie-pop minimale dalle gentili melodie, come ci dimostra questo nuovo singolo appena realizzato, “Mom”, che potete ascoltare qui sotto e che vede la partecipazione di Melina Duterte (Jay Som).

“Utopia Teased” Tracklist:

1. Bad Love

2. I Wanna Be Free

3. A Part Of Me Is A Part Of You

4. Empty Vessel

5. Maximum Sunlight

6. Zappa Dream

7. Coming Down

8. Mom

9. In Another Kind Of Dream

10. Become Sphere

11. You Could Always Leave

12. I’m Never Changing Who You Are