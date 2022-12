TRACK: STEREO HONEY

Icaro è volato troppo vicino al sole e questo per lui è stato fatale, crollando al suolo per via delle sue ali. Gli Stereo Honey invece non solo non hanno paura di volare in alto, ma non temono di cadere per via di ali instabili.

Il loro sound sta diventando sempre più raffinato e convincente, capace di avvolgerci e di farci sognare ad occhi aperti. Avevamo già parlato di loro, ma questa “Icarus”, antipasto di un nuovo EP, è davvero uno dei loro brani migliori.

Occhi aperti perché qui il talento c’è ed è lampante.