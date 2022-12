NELLA SUA APPARIZIONE ALLA SERIE TINY DESK CONCERT DI NPR, BEABADOOBEE ESEGUE L’INEDITA “GLUE SONG”

Beabadoobee ha regalato ai fan un’anteprima di un brano inedito durante la partecipazione alla serie Tiny Desk Concert di NPR.

Accompagnata da una band dal vivo, il Tiny Desk di Bea vede la cantautrice iniziare eseguendo “See You Soon”, tratto dal suo secondo album “Beatopia”. In seguito, Bea esegue “Perfect Pair” e “Ripples”, prima di proporre un inedito intitolato “Glue Song”.

Prima di eseguire il brano inedito, Beabadoobee ha rivelato che la traccia è stata scritta il mese scorso e l’ha descritta come “davvero speciale”.

Il concerto segna la prima apparizione di Bea al Tiny Desk e la cantante ha raccontato su Instagram cosa significhi per lei questa esibizione.

Condividendo la sua interpretazione di “Glue Song”, ha scritto: “Ricordo di aver guardato innumerevoli video di tiny desk nella mia camera da letto e di aver sognato un giorno di poterlo fare io stessa ed è così surreale che mi sia stata data l’opportunità di realizzare finalmente quel sogno con persone così talentuose. beatopia rimarrà un disco speciale per me e cantare le canzoni in un posto così speciale per me è stato davvero pazzesco. Glue song è la mia canzone d’amore preferita, senza testi con doppi significati o qualche strano sottofondo triste, solo una canzone d’amore semplice e diretta, mi sono sentita così grata di poterla suonare su tiny desk, e di poter condividere le mie canzoni con voi!!!“.

Il Tiny Desk di Bea arriva poche settimane dopo l’annuncio del suo primo tour europeo da headliner, che inizierà ad Amburgo il 4 marzo: 4 giorni dopo, l’otto marzo, Bea sarà ai Magazzini Generali di Milano.

Credit Foto: Erika Kamano