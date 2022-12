THE WHITE BUFFALO IN ITALIA A MAGGIO

Dopo la data recentemente annunciata (e già sold-out) come opening act di Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma prevista per domenica 21 maggio, The White Buffalo annuncia ora altri due concerti nel nostro paese.

Il musicista nativo dell’Oregon presenterà il suo ottavo LP, “Year Of The Dark Horse”, uscito da un paio di settimane, via Snakefarm Records / Universal, anche giovedì 18 al Cap10100 di Torino e venerdì 19 a The Cage di Livorno.

I biglietti per questi due nuovi live costano 25 € + d.p. e sono già disponibili su ‘Ticketone.it’ (e quello piemontese anche su ‘Mailticket.it’).